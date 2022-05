Napoli, striscione anche contro De Laurentiis: «Presidente cialtrone» – FOTO (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo lo striscione contro Spalletti, a Napoli ne è stato esposto un altro: questa volta rivolto al Presidente De Laurentiis Dopo lo striscione contro Spalletti, che però non era da indirizzare alla tifoseria organizzata, a Napoli è stato esposto un altro cartellone, questa volta contro il Presidente Aurelio De Laurentiis, dal gruppo Ultrà Fedayn. LO striscione – «Al trionfo preferisce il portafoglio gonfio…la nostra vessazione è avere un Presidente cialtrone». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo loSpalletti, ane è stato esposto un altro: questa volta rivolto alDeDopo loSpalletti, che però non era da indirizzare alla tifoseria organizzata, aè stato esposto un altro cartellone, questa voltailAurelio De, dal gruppo Ultrà Fedayn. LO– «Al trionfo preferisce il portafoglio gonfio…la nostra vessazione è avere un». L'articolo proviene da Calcio News 24.

