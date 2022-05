Morta dopo trattamento al seno | la presunta estetista è ai domiciliari

(Di venerdì 13 maggio 2022) È agli arrestiPamela Andress, la trans di origini brasiliane 52enne, indagatail decesso della 35enne Samanta Migliore a causa di una iniezione al. A dare esecuzione alla misura sono stati i carabinieri di Sassuolo, su input del gip di Modena,la richiesta della procura emiliana che segue l’inchiesta per morte come conseguenza di altro delitto ed esercizio abusivo della professione sanitaria (oltre ad omissione di soccorso).

Indaga la procura di Modena leggi ancheritocco al seno: trans 50enne indagata a piede libero Andress, ha spiegato il procuratore capo di Modena Luca Masini in una nota, è al centro delle ...Leggi ancheritocco al seno in casa, il dramma di Samantha: 'Sarebbe stato impossibile salvarla' Samanthain casail ritocco al seno: 'Nel sangue un notevole quantitativo di ...Il cadavere di una donna con gravi ustioni sul corpo è stato trovato stamani all’interno di un’abitazione di Lari, nel Pisano, all’interno della quale si è sviluppato un incendio.A dare esecuzione alla misura sono stati i carabinieri di Sassuolo, su input del gip di Modena, dopo la richiesta della procura emiliana che segue l’inchiesta per morte come conseguenza di altro delit ...