Mauro | Juve? Milan | Inter e Napoli hanno mostrato valori superiori' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 13 maggio 2022): "Ile leesididi esserealla" Massimo, ex calciatore dellantus, deled attuale opinionista opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Queste el sue parole: "È ovvio che il piazzamento tra le prime quattro che vale la qualificazione in Champions League non può essere sufficiente, ma per come si era messa fino a gennaio c’è quasi da essere contenti. -afferma- Se l’Atalanta non avesse mollato completamente nel girone di ritorno, anche il quarto posto sarebbe stato più complicato da raggiungere e per nulla scontato. I tifosi speravano in una stagione migliore? Certo, stiamo parlando della ...