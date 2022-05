LIVE – Sinner-Tsitsipas 6-75 1-0 | quarti di finale Internazionali d’Italia 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ile latestuale di, incontro valido per ididegli. La partita è di quelle toste per l’altoatesino. Quest’ultimo è in svantaggio per 4-1 nei precedenti ed in generale ha sempre sofferto la completezza tecnica del greco, avversario temibile sulla terra e capace molto spesso di mandarlo in tilt con le sue variazioni. L’unico successo di Jannik, tuttavia, è arrivato proprio al Foro Italico. Era il secondo turno dell’edizione 2020 e l’azzurro riuscì a prevalere al set decisivo.dovrà cercare di alzare l’asticella. Qui a Roma ha siglato tre vittorie piuttosto convincenti ma anche contraddistinte da qualche alto e basso di troppo. Delle pause ...

Advertising

DaniLazarus89 : La cosa più bella degli Internazionali di Roma oltre al match attuale fra Sinner e Tsitsipas è l'autore di Superten… - ilcirotano : LIVE Internazionali a Roma, Sinner-Tsitsipas 0-1. Si riparte, Jannik subito 1-0 - - sportface2016 : LIVE - #IBI22, #Sinner perde il primo set con #Tsitsipas al tie-break: inizia il secondo set - OggiSportNotiz2 : #IBI22: #Tsitsipas vince il primo set contro #Sinner - infoitsport : Sinner Tsitsipas agli Internazionali Roma 2022, il risultato in diretta live -

14:29 - Per la prima volta nel match Janniknon soffre al servizio e tiene la battuta a zero. Si va avanti: 5 - 5. 14:19 - Quasi un'ora di gioco per 'appena' 8 giochi:annulla una palla ...3 - 3 - Parità:completa la rimonta chiudendo il game con autorevolezza. 3 - 2 -accorcia le distanze tra i boati del Centrale e Tsitsipas perde il servizio. 3 - 1 - Primo game ...Inizia la giornata dei quarti di finale: è il turno di Jannik Sinner sul centrale, opposto a Stefanos Tsitsipas ...Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streming su NOW. Jannik Sinner sfida sul Centrale la quarta testa di serie del torneo, Stefanos Tsitsipas. In palio un posto per la semifina ...