Link Campus University, i giovani di oggi (Di venerdì 13 maggio 2022) Delusi da una classe politica ritenuta incompetente ed esibizionista, vedono nella democrazia diretta la soluzione all'attuale crisi di rappresentanza. E' l'identikit della Generazione Proteo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) Delusi da una classe politica ritenuta incompetente ed esibizionista, vedono nella democrazia diretta la soluzione all'attuale crisi di rappresentanza. E' l'identikit della Generazione Proteo ...

Advertising

SLN_Magazine : Link Campus University, al via decima edizione di ProteoBrains. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - Hero9004 : @PaolaSimonin @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet… - SLN_Magazine : Giusti (Link Campus University): 'I giovani sono più curiosi, smart e audaci rispetto al passato'. Leggi l'articolo… - be_marconi : RT @FabioRoscani: I giovani in Italia bocciano la dad. Il 90% ritiene che la democrazia diretta sia la soluzione per risolvere la crisi di… - HakulinenMaria : @Masssimilianoo L'uomo dei misteri del Russiagate? Ma il docente, maltese, dalla Facoltà di Scienze Politiche Link… -