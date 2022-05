L'annuncio della Le Pen che gela tutti: “Non lo farò più”. E ora in Europa cambia tutto (Di venerdì 13 maggio 2022) Marine Le Pen non si candiderà più alle elezioni presidenziali del 2027. Lo ha annunciato lei stessa, in una intervista esclusiva al quotidiano francese Le Figaro. "Penso che tre presidenziali siano già un percorso", ha detto la leader del Rassemblement national. Chi porterà avanti ora le idee del suo partito di estrema destra fra cinque anni? La Le Pen ha dichiarato che "è troppo presto per parlarne, ma evidentemente mi piacerebbe vedere emergere una nuova élite". La sua terza corsa per l'Eliseo è "a priori" l'ultima, ha detto Marine Le Pen. "Quando dico a priori, vuol dire salvo eventi eccezionali. A priori, dunque, penso che tre presidenziali siano già un percorso", ha dichiarato a Le Figaro. A quasi 54 anni, insomma, la leader del Rassemblement National sembra quindi mettere una croce sull'Eliseo. La figlia di Jean-Marie, fondatore del Front National, il partito di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Marine Le Pen non si candiderà più alle elezioni presidenziali del 2027. Lo ha annunciato lei stessa, in una intervista esclusiva al quotidiano francese Le Figaro. "Penso che tre presidenziali siano già un percorso", ha detto la leader del Rassemblement national. Chi porterà avanti ora le idee del suo partito di estrema destra fra cinque anni? La Le Pen ha dichiarato che "è troppo presto per parlarne, ma evidentemente mi piacerebbe vedere emergere una nuova élite". La sua terza corsa per l'Eliseo è "a priori" l'ultima, ha detto Marine Le Pen. "Quando dico a priori, vuol dire salvo eventi eccezionali. A priori, dunque, penso che tre presidenziali siano già un percorso", ha dichiarato a Le Figaro. A quasi 54 anni, insomma, la leader del Rassemblement National sembra quindi mettere una croce sull'Eliseo. La figlia di Jean-Marie, fondatore del Front National, il partito di ...

