Juventus vs Lazio (probabili formazioni e Tv) (Di venerdì 13 maggio 2022) Gara valida per la trentasettesima giornata della Serie A 21/22. I bianconeri non hanno più nulla da chiedere alla stagione, ma non si può dire lo stesso per la Lazio. I biancocelesti sono ancora in corsa per il piazzamento in Europa League. Juventus vs Lazio si giocherà lunedì 16 maggio alle ore 20:45 presso l'Allianz Stadium di Torino. Come arrivano le squadre? Situazione bollente in casa Juventus. La sconfitta bruciante in finale di Coppa Italia contro l'Inter ha avuto degli strascichi. Dopo la partita c'è stato un duro confronto tra Nedved, Allegri e alcuni giocatori di rilievo della squadra. Sul banco degli imputati è finito il tecnico livornese, a cui sono stati rimproverati i cambi. Dopo di che la discussione si è spostata in dirigenza, con un acceso confronto tra Agnelli, Nedved, Cherubini e Arrivabene.

