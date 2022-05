Inter, torna di moda un nome per l’attacco: Inzaghi lo vuole a tutti i costi! (Di venerdì 13 maggio 2022) Vittoria della Coppa Italia e corsa al secondo Scudetto consecutivo, Zhang ha voglia di mantenere l’Inter a questi livelli e per questo si sta studiando un piano ben mirato per il calciomercato estivo, con due/tre innesti importanti da regalare ad Inzaghi. Uno sguardo particolare lo ha il reparto offensivo. Il piano principale della società nerazzura è di non privarsi di Lautaro Martinez e investire in un giocatore che possa alternarsi con Dzeko, vista l’età non riesce sempre ad essere al top e per questo è necessaria un’alternativa di lusso che, secondo la “Gazzetta dello Sport“, sembra portare proprio a Paulo Dybala. Occasione ritenuta di lusso visto che arriverebbe a parametro zero, ma occhio all’Interesse della Roma. calciomercato Inter ZapataLa ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 13 maggio 2022) Vittoria della Coppa Italia e corsa al secondo Scudetto consecutivo, Zhang ha voglia di mantenere l’a questi livelli e per questo si sta studiando un piano ben mirato per il calciomercato estivo, con due/tre innesti importanti da regalare ad. Uno sguardo particolare lo ha il reparto offensivo. Il piano principale della società nerazzura è di non privarsi di Lautaro Martinez e investire in un giocatore che possa alternarsi con Dzeko, vista l’età non riesce sempre ad essere al top e per questo è necessaria un’alternativa di lusso che, secondo la “Gazzetta dello Sport“, sembra portare proprio a Paulo Dybala. Occasione ritenuta di lusso visto che arriverebbe a parametro zero, ma occhio all’esse della Roma. calciomercatoZapataLa ...

