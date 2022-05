In arrivo 'Hannibal', l'anticiclone che porterà caldo estivo in tutta Italia (Di venerdì 13 maggio 2022) AGI. - caldo estivo in arrivo in Italia con l'anticiclone africano "Hannibal" già nel fine settimana. Al momento sono 8 i gradi sopra la media ma il picco delle temperature è atteso per martedì prossimo. E' quanto prevedono gli esperti de "Il Meteo.it". "Arriveremo ben oltre i 32-33 gradi soprattutto sul nord Italia - spiega il Meteo.it - ma il caldo si espanderà durante il weekend anche verso le regioni centro-meridionali. Se fossimo stati in Agosto, quando i mari sono già caldi, con questa configurazione avremmo toccato i 37-39 C. In questo momento ci salva il bacino del Mediterraneo che ha l'acqua ancora fresca, intorno ai 20-22 C: questa riserva di fresco ci proteggerà in parte da questa ondata di caldo influendo sulle correnti ... Leggi su agi (Di venerdì 13 maggio 2022) AGI. -inincon l'africano "" già nel fine settimana. Al momento sono 8 i gradi sopra la media ma il picco delle temperature è atteso per martedì prossimo. E' quanto prevedono gli esperti de "Il Meteo.it". "Arriveremo ben oltre i 32-33 gradi soprattutto sul nord- spiega il Meteo.it - ma ilsi espanderà durante il weekend anche verso le regioni centro-meridionali. Se fossimo stati in Agosto, quando i mari sono già caldi, con questa configurazione avremmo toccato i 37-39 C. In questo momento ci salva il bacino del Mediterraneo che ha l'acqua ancora fresca, intorno ai 20-22 C: questa riserva di fresco ci proteggerà in parte da questa ondata diinfluendo sulle correnti ...

