Il dolore più grande di Giancarlo Giannini? La morte del suo primogenito! “Se ne è andato a 19 anni” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Quando mi chiedono come sto, rispondo sempre ‘così così’. Non dico mai ‘sto bene’. Credo che nessuno possa dirlo. Abbiamo Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 13 maggio 2022) “Quando mi chiedono come sto, rispondo sempre ‘così così’. Non dico mai ‘sto bene’. Credo che nessuno possa dirlo. Abbiamo Perizona Magazine.

Advertising

an12frnc : RT @mariangela_me: @giammarcosicuro Una delle tue testimonianze più dure Giammarco.Mentre scorrevano le immagini al tg mi ponevo mille inte… - MazzaliVanna : RT @SalaLettura: “Che diremo stanotte all’amico che dorme? La parola più tenue ci sale alle labbra dalla pena più atroce.Guarderemo l’amico… - marco_murru : @loredanamac Dolore che toglie il fiato ma verrà il giorno che ci riuniremo nel Regno di Dio, dove non c’è più dolo… - JPCK72 : RT @Corvonero75: Stranissimo, si è ritirato a causa di una. Costola incrinata un paio di mesi fa, disse, ora sembra che non possa giocare p… - ariele0916 : E,imprigionato per sodomia,scrisse La ballata del carcere di Reading,non più l’ironia,ma il dolore per l’ipocrisia… -