Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di venerdì 13 maggio 2022) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. La guerra all'Ucraina ma anche le tensioni interne alla maggioranza, ad esempio sulla delega fiscale, stanno pesando sulle intenzioni di voto. L'ultimo sondaggio è di: IPSOS per ITV del 12 maggio Pd + Art. 1- 21,9% (+0,4%) FdI - 21,7% (+1,7% rispetto al 2 maggio) Lega - 17,7% (+1,2%) M5S - 13,3% (-1,7%) FI - 7,8% (-1%) Azione/+ Europa - 4,1% (+0,6%) Italia Viva - 2,5% (=) SWG per Tg La7 del 9 maggio FdI - 22,6 (+0,5% rispetto al 2 maggio) Pd - 21% (-0,6%) Lega - 15,6% (-0,2%) M5S - 12,8% (+0,3%) FI - 8% (=) Azione/+ Europa - 5,3% (=) Italia Viva - 2,4% ... Leggi su panorama (Di venerdì 13 maggio 2022) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani siano molto cambiate neglimesi. La guerra all'Ucraina ma anche le tensioni interne alla maggioranza, ad esempio sulla delega fiscale, stanno pesando sulledi. L'ultimoo è di: IPSOS per ITV del 12 maggio Pd + Art. 1- 21,9% (+0,4%) FdI - 21,7% (+1,7% rispetto al 2 maggio) Lega - 17,7% (+1,2%) M5S - 13,3% (-1,7%) FI - 7,8% (-1%) Azione/+ Europa - 4,1% (+0,6%) Italia Viva - 2,5% (=) SWG per Tg La7 del 9 maggio FdI - 22,6 (+0,5% rispetto al 2 maggio) Pd - 21% (-0,6%) Lega - 15,6% (-0,2%) M5S - 12,8% (+0,3%) FI - 8% (=) Azione/+ Europa - 5,3% (=) Italia Viva - 2,4% ...

