Giro d’Italia 2022, Tom Dumoulin: “Entrato nella fuga per caso, contento per Bouwman. Vittoria finale? Non ci penso, troppo distacco” (Di venerdì 13 maggio 2022) La settima tappa del Giro d’Italia 2022, da Diamante a Potenza, ci ha ridato segnali di un buon Tom Dumoulin. L’uomo della Jumbo-Visma, partito all’inizio della Corsa Rosa con i galloni di capitano, ha disatteso le aspettative nella prima tappa di montagna con arrivo all’Etna, uscendo di classifica, ma quest’oggi ha dato un bel segnale per le prossime giornate. Entrato nella fuga buona di giornata, Dumoulin si è messo a disposizione del compagno di squadra Koen Bouwman negli ultimi chilometri, lanciandogli la volata nei 1000 metri finali. Alla fine è arrivato al quarto posto, ma ‘la farfalla di Maastricht’, così come chiamato dagli appassionati, è apparso quasi più emozionato dello stesso Bouwman. “Mi ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) La settima tappa del, da Diamante a Potenza, ci ha ridato segnali di un buon Tom. L’uomo della Jumbo-Visma, partito all’inizio della Corsa Rosa con i galloni di capitano, ha disatteso le aspettativeprima tappa di montagna con arrivo all’Etna, uscendo di classifica, ma quest’oggi ha dato un bel segnale per le prossime giornate.buona di giornata,si è messo a disposizione del compagno di squadra Koennegli ultimi chilometri, lanciandogli la volata nei 1000 metri finali. Alla fine è arrivato al quarto posto, ma ‘la farfalla di Maastricht’, così come chiamato dagli appassionati, è apparso quasi più emozionato dello stesso. “Mi ...

Advertising

giroditalia : Stage 6? of the Giro d'Italia 2022 is underway! La Tappa 6? del Giro d'Italia 2022 è partita! #Giro - giroditalia : ???Not a single flat meter on today's menu! Have fun and enjoy the show of the Giro d'Italia 2022! ???Nel menù di og… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - RobertaFazio7 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CICLISMO GIRO D'ITALIA, 7^ TAPPA: VINCE L'OLANDESE BOUWMAN All'arrivo precede Mollema e Formolo #SkySport #Ciclismo… - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Bouwman aiuta Dumoulin e poi si prende la tappa: fuga vincente -