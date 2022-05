Giro d’Italia 2022, Bouwman: “Ero al limite, mi sono ripreso e ho vinto” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Non so cosa dire, sono felicissimo per questa vittoria. Con Dumoulin siamo andati in fuga, Tom stava bene mentre io ho avuto un momento difficile. Abbiamo passato qualche giorno assieme prima del Giro ed era felicissimo del mio successo. sono stato il più veloce in questo gruppo e sono contento di questo. Ero al limite a un certo punto, ma mi sono ripreso e nella parte finale sono riuscito a battere Formolo”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport l’olandese Koen Bouwman, corridore della Jumbo-Visma e vincitore dell’ottava tappa del Giro d’Italia, la Diamante-Potenza di 196 km. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) “Non so cosa dire,felicissimo per questa vittoria. Con Dumoulin siamo andati in fuga, Tom stava bene mentre io ho avuto un momento difficile. Abbiamo passato qualche giorno assieme prima deled era felicissimo del mio successo.stato il più veloce in questo gruppo econtento di questo. Ero ala un certo punto, ma mie nella parte finaleriuscito a battere Formolo”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport l’olandese Koen, corridore della Jumbo-Visma e vincitore dell’ottava tappa del, la Diamante-Potenza di 196 km. SportFace.

