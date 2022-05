Giallo sullo striscione contro Spalletti, la posizione degli Ultras e la solidarietà al tecnico (Di venerdì 13 maggio 2022) Lo striscione contro Luciano Spalletti non era firmato dai gruppi organizzati, alcune frange di Ultras prendono le distanze. C’è un piccolo mistero da risolvere, perché non si capisce ancora chi sia stato ad esporre quello striscione all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona. “La Panda te la restituiamo… bast’ ca te ne vaje” è la frase incisa sul telo bianco, ma chi sia l’autore non è ancora chiaro. Anche le parole utilizzate non fanno pensare ai gruppi Ultras, non c’è una rima, insomma non sembra lo stile ‘solito’. Basti guardare lo striscione contro De Laurentiis, firmato dai Fedayn per capire la differenza da quello con Spalletti. Corriere del Mezzogiorno fa sapere che è alcuni gruppi Ultras del Napoli hanno ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 13 maggio 2022) LoLucianonon era firmato dai gruppi organizzati, alcune frange diprendono le distanze. C’è un piccolo mistero da risolvere, perché non si capisce ancora chi sia stato ad esporre quelloall’esterno dello stadio Diego Armando Maradona. “La Panda te la restituiamo… bast’ ca te ne vaje” è la frase incisa sul telo bianco, ma chi sia l’autore non è ancora chiaro. Anche le parole utilizzate non fanno pensare ai gruppi, non c’è una rima, insomma non sembra lo stile ‘solito’. Basti guardare loDe Laurentiis, firmato dai Fedayn per capire la differenza da quello con. Corriere del Mezzogiorno fa sapere che è alcuni gruppidel Napoli hanno ...

Advertising

napolipiucom : Giallo sullo striscione contro Spalletti, la posizione degli Ultras e la solidarietà al tecnico #CalcioNapoli… - LucaSchiavone : @oroblu4 Grazie al cambio ho sostituito il monoblocco sedile con 2 della Fiat Ritmo, reclinabili, e con il tettucci… - LucianoDavite : @frig_80 Rigori netti entrambi. Espulsione di Brozo sarebbe stata la morte del calcio. Non si possono mettere sullo… - AvvocatoLorenti : RT @enzfer: È uscito il mio nuovo libro! Ritornano i protagonisti dell'Agenzia 88881 con un nuovo caso da risolvere in un giallo ironico am… - movie_digger : #Netflix ci mostra la prima immagine dal set della serie #Blockbuster in cui vediamo i due protagonisti,… -