Advertising

Isa e Chia

Mrazova e Luca Onestini sono in buoni rapporti oggi . Le ultime notizie sui due dopo la ... tantissime persone li hanno supportati e amati dopo il Grande Fratello2 e la notizia della loro ......Tra Raffaello Tonon e Luca Onestini c'è una forte amicizia nata nella casa del Grande Fratello. ... Tonon ha vissuto da vicino anche la storia d'amore, da tempo finita, tra Luca eMrazova. Un'... Gf Vip, Ivana Mrazova svela in che rapporti è con Luca Onestini Gf Vip, Ivana Mrazova svela in che rapporti è con Luca Onestini. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono lasciati dopo quasi 4 anni d’amore. La modella ha rotto il silenzio sui loro rapporti attuali. La storia d’amore tra Ivana Mrazova e Luca Onestini non è finita ...