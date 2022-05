Eurovision | nella seconda serata subito fuori Achille Lauro e Emma Muscat

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 13 maggio 2022) Decisi i finalisti dell’Song Contest 2022non ce l’ha fatta. L’artista, in gara all’Son Contest di Torino con San Marino, non si è guadagnato l’accesso alla finale. A sorpresa, visto che per la sua performance era dato tra i favoriti. Tra le “conoscenze” italiane non ce la fa nemmenoper Malta. L’artista è nota per aver partecipato a una delle edizioni di “Amici”. Alla finale dell’2022, senza, ci saranno di certo Mahmood e Blanco e i paesi che hanno guadagnato l’accesso dopo lasemi., ecco chi va in finale. Si fermaOvvero Belgio, Repubblica Ceca, Azerbaijan, ...