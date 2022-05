Eurovision 2022, attesa per la finale di domani (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Eurovision 2022, gran finale domani alle 21. In diretta dal Palaolimpico di Torino su Rai1, RaiPlay, Radio 2 e Rai Italia per gli italiani all’estero. La serata designerà il vincitore di questa edizione, con il televoto del pubblico che andrà ad aggiungersi a quello delle giurie. Lo spettacolo sarà preceduto, dalle 20.35 su Rai 1, dall’anteprima con Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina di Domenico, in diretta dal Glass Studio di Torino. A loro anche il compito di commentare la serata per il pubblico italiano. Ospiti d’eccezione, i Maneskin e Gigliola Cinquetti, vincitori dell’Eurovision Song Contest rispettivamente nel 2021 e nel 1964, quando ancora si chiamava Eurofestival. Per la gara, i 20 semifinalisti qualificati si uniscono ai Big Five ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) –, granalle 21. In diretta dal Palaolimpico di Torino su Rai1, RaiPlay, Radio 2 e Rai Italia per gli italiani all’estero. La serata designerà il vincitore di questa edizione, con il televoto del pubblico che andrà ad aggiungersi a quello delle giurie. Lo spettacolo sarà preceduto, dalle 20.35 su Rai 1, dall’anteprima con Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina di Domenico, in diretta dal Glass Studio di Torino. A loro anche il compito di commentare la serata per il pubblico italiano. Ospiti d’eccezione, i Maneskin e Gigliola Cinquetti, vincitori dell’Song Contest rispettivamente nel 2021 e nel 1964, quando ancora si chiamava Eurofestival. Per la gara, i 20 semifinalisti qualificati si uniscono ai Big Five ...

