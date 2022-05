Elisabetta Franchi condannata per condotte antisindacali (Di venerdì 13 maggio 2022) Lavoratori obbligati agli straordinari – pena un provvedimento disciplinare – con la ripartenza della produzione dell’azienda dopo lo stop imposto dalla pandemia. Con questa accusa un anno fa Elisabetta Franchi era stata citata davanti al Tribunale di Bologna in seguito a un ricorso presentato dalla Cgil per comportamento antisindacale. Negli ultimi giorni alcune sue dichiarazioni sull’assunzione soltanto di donne “anta” capaci di “lavorare h24” hanno attirato molte critiche. Oggi la sentenza che dà torto alla stilista nella vertenza. La giudice Chiara Zompì ha “accertato e dichiarato l’antisindacalità della condotta della Betty Blue spa – di cui Franchi è amministratrice unica – consistente nell’esercizio del potere disciplinare, mediante l’invio delle lettere di contestazione del 23 e 25 novembre 2021 a carico delle ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Lavoratori obbligati agli straordinari – pena un provvedimento disciplinare – con la ripartenza della produzione dell’azienda dopo lo stop imposto dalla pandemia. Con questa accusa un anno faera stata citata davanti al Tribunale di Bologna in seguito a un ricorso presentato dalla Cgil per comportamento antisindacale. Negli ultimi giorni alcune sue dichiarazioni sull’assunzione soltanto di donne “anta” capaci di “lavorare h24” hanno attirato molte critiche. Oggi la sentenza che dà torto alla stilista nella vertenza. La giudice Chiara Zompì ha “accertato e dichiarato l’tà della condotta della Betty Blue spa – di cuiè amministratrice unica – consistente nell’esercizio del potere disciplinare, mediante l’invio delle lettere di contestazione del 23 e 25 novembre 2021 a carico delle ...

