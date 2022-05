“E il fidanzato?”: Maria Chiara Giannetta non ce la fa più, sfogo senza precedenti. Ecco la verità (Di venerdì 13 maggio 2022) L’attrice di Don Matteo, in cui interpreta il Capitano Anna Olivieri, non si riesce a trattenere e dice tutta la verità. Parole che colpiscono Maria Chiara Giannetta (Youtube)L’attrice è diventata veramente famosa negli ultimi anni, che le stanno dando enormi soddisfazioni. Maria Chiara Giannetta, infatti, nella sua giovane età ha già dato la voce e il carattere a personaggi molto amati dal pubblico: prima Blanca, poi il Capitano Anna Olivieri. Rai Fiction le sta dando spazio e importanza, segno della fiducia che hanno nei suoi confronti e del grande riscontro da parte del pubblico. Nelle ultime settimane, la Giannetta è tornata in televisione nei panni di Anna Olivieri in Don Matteo, giunto alla sua tredicesima stagione. Proprio in ... Leggi su ck12 (Di venerdì 13 maggio 2022) L’attrice di Don Matteo, in cui interpreta il Capitano Anna Olivieri, non si riesce a trattenere e dice tutta la. Parole che colpiscono(Youtube)L’attrice è diventata veramente famosa negli ultimi anni, che le stanno dando enormi soddisfazioni., infatti, nella sua giovane età ha già dato la voce e il carattere a personaggi molto amati dal pubblico: prima Blanca, poi il Capitano Anna Olivieri. Rai Fiction le sta dando spazio e importanza, segno della fiducia che hanno nei suoi confronti e del grande riscontro da parte del pubblico. Nelle ultime settimane, laè tornata in televisione nei panni di Anna Olivieri in Don Matteo, giunto alla sua tredicesima stagione. Proprio in ...

