Domenica 15 maggio sciopero dei treni in Lombardia (Di venerdì 13 maggio 2022) A causa di uno sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord Domenica 15 maggio, per l’intera giornata in Lombardia si prevedono forti ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express. Trattandosi di un’agitazione indetta in un giorno festivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Trenord non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia. L’azienda sconsiglia ai viaggiatori di mettersi in viaggio nella giornata di Domenica. Lo sciopero riguarderà anche i servizi effettuati da personale Trenord che collegano la Lombardia alle regioni limitrofe – Veneto, Emilia Romagna, Piemonte – i treni del mare verso la Liguria e i collegamenti ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 13 maggio 2022) A causa di unoindetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord15, per l’intera giornata insi prevedono forti ripercussioni sulla circolazione deiregionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express. Trattandosi di un’agitazione indetta in un giorno festivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Trenord non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia. L’azienda sconsiglia ai viaggiatori di mettersi in viaggio nella giornata di. Loriguarderà anche i servizi effettuati da personale Trenord che collegano laalle regioni limitrofe – Veneto, Emilia Romagna, Piemonte – idel mare verso la Liguria e i collegamenti ...

