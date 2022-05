Dal primo luglio fate attenzione al bancomat: perché quando pagate cambia tutto (Di venerdì 13 maggio 2022) Chi non ha il Pos paga una multa salata: la stretta su esercenti e professionisti scatta a partire dal primo luglio. Solo allora, infatti, sarà obbligatorio avere quel dispositivo. Questo, però, non vuol dire che sia vietato pagare in contanti. Significa solo che in qualunque negozio e attività professionale deve essere concessa ai clienti la possibilità di fare un pagamento elettronico tramite carta o bancomat. Il Pos, in realtà, era già previsto da una legge del 2014. Una legge che però non tutti rispettano. ù In base alle nuove regole, come spiega QuiFinanza, chi non rispetterà l'obbligo del Pos riceverà una sanzione di 30 euro più il 4% del valore della transazione. Questo, però, non riguarderà soltanto i commercianti, ma anche quelli che offrono prodotti e servizi al pubblico, compresi i professionisti, come i medici o ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Chi non ha il Pos paga una multa salata: la stretta su esercenti e professionisti scatta a partire dal. Solo allora, infatti, sarà obbligatorio avere quel dispositivo. Questo, però, non vuol dire che sia vietato pagare in contanti. Significa solo che in qualunque negozio e attività professionale deve essere concessa ai clienti la possibilità di fare un pagamento elettronico tramite carta o. Il Pos, in realtà, era già previsto da una legge del 2014. Una legge che però non tutti rispettano. ù In base alle nuove regole, come spiega QuiFinanza, chi non rispetterà l'obbligo del Pos riceverà una sanzione di 30 euro più il 4% del valore della transazione. Questo, però, non riguarderà soltanto i commercianti, ma anche quelli che offrono prodotti e servizi al pubblico, compresi i professionisti, come i medici o ...

