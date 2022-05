Cosa fare con l’assegno unico sospeso, le motivazioni possibili (Di venerdì 13 maggio 2022) Cosa fare con l’assegno unico sospeso, cioè quando dal proprio profilo personale INPS si visualizza che la pratica personale è in stand-by? La casistica non è poi così rara e riguarda alcuni cittadini che hanno già ricevuto le prime mensilità del contributo ma che in questo mese di maggio non si sono visti accreditare nessuna somma. Di qui la necessità di controllare la propria area riservata del sito dell’ente previdenziale e dunque l’amara scoperta. Chi, accanto alla propria domanda di assegno unico, da un po’ di tempo si trova l’etichetta di sospensione non dovrà preoccuparsi più di tanto. Per quanto non siano presenti ulteriori chiarimenti sulla nuova assegnazione direttamente sul portale INPS, sono stati raccolti alcuni feedback utili del team social dell’ente, in particolare ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 13 maggio 2022)con, cioè quando dal proprio profilo personale INPS si visualizza che la pratica personale è in stand-by? La casistica non è poi così rara e riguarda alcuni cittadini che hanno già ricevuto le prime mensilità del contributo ma che in questo mese di maggio non si sono visti accreditare nessuna somma. Di qui la necessità di controllare la propria area riservata del sito dell’ente previdenziale e dunque l’amara scoperta. Chi, accanto alla propria domanda di assegno, da un po’ di tempo si trova l’etichetta di sospensione non dovrà preoccuparsi più di tanto. Per quanto non siano presenti ulteriori chiarimenti sulla nuova assegnazione direttamente sul portale INPS, sono stati raccolti alcuni feedback utili del team social dell’ente, in particolare ...

Advertising

borghi_claudio : @Asiaest @LaVeritaWeb Hai in mano una notizia. La scelta è fare un tweet, una conferenza stampa o dare a un quotidi… - SimoPillon : Lo stupro è uno dei delitti più orrendi che la malvagità umana abbia inventato. Fare un complimento, anche se non g… - diMartedi : #Grimaldi su #Draghi: 'I suoi vecchi dirigenti della Goldman Sachs hanno deciso cosa lui deve fare in Italia, in Eu… - jacopodipalma5 : @witchte4rs Musicalmente piatta, sul ritornello come al solito non sanno cosa fare, se non accendere la distorsione… - sonodory : puoi essere anche dio, ma se non voglio fare una cosa non la faccio fine -