Bernardeschi addio Juventus: il sostituto arriva da lontano, ma è fortissimo (Di venerdì 13 maggio 2022) Federico Bernardeschi ha intenzione di restare alla Juve, ma l’idea non è condivisa e così cercherà in tutti modi un’altra squadra. La situazione legata a Federico Bernardeschi è stata sicuramente una delle più complicate nelle ultime stagioni della Juventus, con il toscano che ha dimostrato a tutti gli effetti di essere un giocatore molto abile da un punto di vista tecnico, ma che allo stesso tempo ha portato con sé tutte le difficoltà del caso per un ragazzo molto discontinuo e che non ha saputo diventare una colonna dei bianconeri. Federico Bernardeschi Juventus (Ansa Foto)Quando entrano in contatto Juventus e Fiorentina ci sono sempre tantissimi problemi da un punto di vista mediatico, anche perché l’odio e la rivalità tra le due squadre è davvero molto sentita e quando ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 13 maggio 2022) Federicoha intenzione di restare alla Juve, ma l’idea non è condivisa e così cercherà in tutti modi un’altra squadra. La situazione legata a Federicoè stata sicuramente una delle più complicate nelle ultime stagioni della, con il toscano che ha dimostrato a tutti gli effetti di essere un giocatore molto abile da un punto di vista tecnico, ma che allo stesso tempo ha portato con sé tutte le difficoltà del caso per un ragazzo molto discontinuo e che non ha saputo diventare una colonna dei bianconeri. Federico(Ansa Foto)Quando entrano in contattoe Fiorentina ci sono sempre tantissimi problemi da un punto di vista mediatico, anche perché l’odio e la rivalità tra le due squadre è davvero molto sentita e quando ...

Advertising

zerodarknesscos : @sonobiondaa_ Nessuno parla dell'addio del GOAT: Bernardeschi! - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: ????? #Pastorello annuncia l'addio di #Arthur: “A gennaio siamo stati vicini ad andar via, lo voleva l’#Arsenal, pronto… - calciomercatoit : ????? #Pastorello annuncia l'addio di #Arthur: “A gennaio siamo stati vicini ad andar via, lo voleva l’#Arsenal, pro… - infoitsport : Juventus, Pastorello: “Bernardeschi rinnoverà, Arthur verso l’addio” - siamo_la_Roma : ?? Manovre in casa #Juventus ?? #Bernardeschi verso l'addio: niente accordo sul rinnovo ?? E #Zaniolo costa troppo:… -