Auriemma contro Spalletti: "Non può stare a certi livelli. Ma cosa dice?" (Di venerdì 13 maggio 2022) Raffaele Auriemma critica Luciano Spalletti, tecnico del Napoli che oggi ha parlato in conferenza stampa. Secondo il giornalista, che parla durante 'Si gonfia la Rete' su Radio Marte: "Sono veramente imbarazzato per quanto ha detto il tecnico durante la conferenza stampa di oggi. Lui parla della gente che sa come stanno le cose. Ma di quale gente parla Spalletti, di quella che piace a lui? Deve capire che c'è tanta gente che la pensa diversamente. Ci sono tanti che non lo apprezzano, questa è una cosa normale per chi fa una certa professione, soprattutto per chi siede su una panchina importante come quella del Napoli e percepisce un lauto stipendio di quasi tre milioni di euro a stagione. Se la prende con la stampa, ma non è vero che si evidenziano solo cose negative su di lui, così come non può mettere in luce solo le ...

