“Arbitri? Adesso viene trattata come tutte le altre squadre | prima no” | che bordate di Bonolis alla Juventus!

Continuano ad arrivare le reazioni dopo la finale di Coppa Italia: l'Inter ha avuto la meglio sulla Juventus e in casa nerazzurra continua la festa. La squadra si è rinnovata molto nell'ultima stagione, sono andati via calciatori di un certo livello come Hakimi e Lukaku, in panchina è arrivato un allenatore molto preparato come Simone Inzaghi. I nerazzurri sono ancora in corsa per la vittoria dello scudetto e si giocherà tutto nelle ultime due giornate. La finale di Coppa Italia ha confermato la superiorità sulla Juventus, nel complesso la vittoria è stata meritata nonostante qualche difficoltà incontrata nel secondo tempo. La Juventus ha protestato molto per gli episodi arbitrali, in particolar modo non è andato giù il calcio di rigore fischiato per il fallo su Lautaro Martinez. Paolo Bonolis, grande tifoso dell'Inter, continua a ...

