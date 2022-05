Achille Lauro | doccia gelata per il cantante | purtroppo non ce l’ha fatta a farlo

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il famoso artista italianonon è riuscito a farcela. Per i tanti fans diè stata una notizia bruttissima Altro grande successo per le reti della Rai, azienda televisiva statale che continua a collezionare ottimi risultati dal punto di vista dello share. Quest’anno l’emittente di Viale Mazzini ha sbaragliato la concorrenza dei canali Mediaset in diverse occasioni. Oltre alle tante fiction di successo, come per esempio “Don Matteo” con la sua tredicesima stagione, anche altri programmi stanno riscuotendo un brillante successo.(Websource)Da pochi giorni è cominciata la nuova edizione degli Eurovision Song Contest, festival della canzone al quale partecipano i rappresentati delle nazioni europee con l’aggiunta dell’Australia. La kermesse canora del ...