Zelensky a Porta a porta | “Draghi ha ragione | vinceremo Nessuna autonomia per il Donbas”

(Di giovedì 12 maggio 2022) "Sono molto grato al presidente del Consiglio Marioe felice che l'Italia si sia unita alle sanzioni dell'Unione europea". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un’intervista che andrà in onda stasera asu Rai 1. Nel corso del dialogo con Bruno Vespa,ha ringraziato l’Italia per l’impegno e il supporto al suo paese, riprendendo le parole del premier nella conferenza stampa dopo l’incontro con Joe Biden: “Credo cheabbia: noi possiamo vincere perchè stiamo combattendo per la verità e se non saremo da soli allora la vittoria sarà nostra”. Sulle prospettive del conflitto, il presidente ha ricordato che “l'Ucraina non potrà accettare alcun compromesso per quel che riguarda ...