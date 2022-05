VIDEO Juventus-Inter, Allegri rosso di rabbia: proteste e… Le immagini dal campo (Di giovedì 12 maggio 2022) Massimiliano Allegri furioso durante la finale di Coppa Italia persa 4-2 dalla Juventus contro l’Inter: ecco perché è stato ammonito due volte Leggi su mediagol (Di giovedì 12 maggio 2022) Massimilianofurioso durante la finale di Coppa Italia persa 4-2 dallacontro l’: ecco perché è stato ammonito due volte

Advertising

marcoconterio : ?? Aurelio De Laurentiis arriva alla riunione di Lega. Nessuna dichiarazione, dice di no a una ?? foto a un bambino c… - tvdellosport : DIREZIONE OLIMPICO?? Cresce l’attesa per la finale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter ?????????? I bianconeri las… - romeoagresti : L’ad della #Juventus, Maurizio #Arrivabene, prima della finale di Coppa Italia: “Ottima atmosfera tra due belle squ… - InterAndEdits : RT @francy97inter: Ale Basto umilia la Juventus due volte in una sera - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Juventus-Inter, Allegri rosso di rabbia: proteste e… Le immagini dal campo -