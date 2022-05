Universo, svelata la prima immagine del buco nero al centro della Via Lattea (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Einstein aveva ragione, i buchi neri sono proprio come descritti dalla sua teoria della relatività generale ed è una delle conferme arrivata grazie alla prima 'foto' svelata oggi del buco nero al centro della Via Lattea. Si tratta della prima immagine del buco nero supermassiccio chiamato Sagittarius A* al centro della nostra galassia ed è stata mostrata al mondo nel corso di una conferenza stampa internazionale e trasmessa anche dalla sede centrale dell'Inaf, a Roma. Il buco nero, che si trova a circa 27 mila anni-luce dalla Terra in direzione della ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Einstein aveva ragione, i buchi neri sono proprio come descritti dalla sua teoriarelatività generale ed è una delle conferme arrivata grazie alla'foto'oggi delalVia. Si trattadelsupermassiccio chiamato Sagittarius A* alnostra galassia ed è stata mostrata al mondo nel corso di una conferenza stampa internazionale e trasmessa anche dalla sede centrale dell'Inaf, a Roma. Il, che si trova a circa 27 mila anni-luce dalla Terra in direzione...

