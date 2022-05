Ultime Notizie – Ucraina, arcivescovo Kiev: “Prove orribili abusi su prigionieri di guerra’ (Di giovedì 12 maggio 2022) “Abbiamo Prove di orribili abusi sui prigionieri di guerra“. Lo ha denunciato l’arcivescovo di Kiev nel 78esimo giorno di guerra in Ucraina. “Di terribili violenze, di tutti i tipi di tortura. Questi fatti diventeranno noti all’umanità a tempo debito e devono anche essere condannati come crimine contro l’umanità e come violazione delle regole di guerra”. “Siamo particolarmente preoccupati per i nostri prigionieri di guerra, di cui non abbiamo informazioni complete. Tra questi, – ha detto nel videomessaggio del giorno Sviatoslav Shevchuk- ci sono i soldati della nostra Guardia nazionale che stavano difendendo la centrale nucleare di Chernobyl nei primi giorni di guerra, durante l’invasione russa in quella zona. Non abbiamo informazioni su di loro, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) “Abbiamodisuidi guerra“. Lo ha denunciato l’dinel 78esimo giorno di guerra in. “Di terribili violenze, di tutti i tipi di tortura. Questi fatti diventeranno noti all’umanità a tempo debito e devono anche essere condannati come crimine contro l’umanità e come violazione delle regole di guerra”. “Siamo particolarmente preoccupati per i nostridi guerra, di cui non abbiamo informazioni complete. Tra questi, – ha detto nel videomessaggio del giorno Sviatoslav Shevchuk- ci sono i soldati della nostra Guardia nazionale che stavano difendendo la centrale nucleare di Chernobyl nei primi giorni di guerra, durante l’invasione russa in quella zona. Non abbiamo informazioni su di loro, ...

Advertising

sole24ore : ?? #Draghi: Italia pronta a fare sua parte per #pace. #Ucraina ha bisogno di piano #Marshall. ?? #VonderLeyen,… - sole24ore : ?? 'L’ingresso della #Finlandia nella #Nato rappresenta una minaccia per la Russia'. Così il portavoce del Cremlino… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - TuttoASRoma : ASROMA I Friedkin acquistano 6 milioni di azioni del club (C.U.) - junews24com : Demiral Atalanta, riscatto confermato: le cifre dell'affare. Ultime - -