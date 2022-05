Traffico Roma del 12-05-2022 ore 20:00 (Di giovedì 12 maggio 2022) Luceverde Roma dalla redazione Buonasera Bentrovati al microfono Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare ancora rallentamenti e code a tratti lungo la carreggiata interna tra Flaminia Salaria e poi prosegue tra la Bufalotta e la Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana così attratti in uscita da Roma sulla Flaminia tra Corso di Francia e il raccordo anulare code sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni in direzione stadio dalla Nomentana alla Salaria cose per lavori sulla Pontina tra Castel Romano e Tor de’ Cenci In entrambe le direzioni maggiori dettagli su questo ed altre notizie sul sito Roma.luceverde.it è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022) Luceverdedalla redazione Buonasera Bentrovati al microfono Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare ancora rallentamenti e code a tratti lungo la carreggiata interna tra Flaminia Salaria e poi prosegue tra la Bufalotta e la Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e la Tuscolana così attratti in uscita dasulla Flaminia tra Corso di Francia e il raccordo anulare code sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni in direzione stadio dalla Nomentana alla Salaria cose per lavori sulla Pontina tra Castelno e Tor de’ Cenci In entrambe le direzioni maggiori dettagli su questo ed altre notizie sul sito.luceverde.it è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

