Tgla7d del 12 maggio 2022

(Di giovedì 12 maggio 2022) Espansione Nato, monito di Mosca: evitare scontro diretto Gazprom riduce il gas, vola il prezzo in Europa Kiev fa saltare ponti a Lugansk per frenare i russi Narcotraffico e riciclaggio con opere d'...

Advertising

TGLA7

Lavrov: "No a guerra in Europa, ma stop a dominio Usa" Anche carri armati russi nell'assalto ad Azovstal Il Papa incontra le mogli dei soldatibattaglione Azov Padova, accoltella l'ex. Aveva già ucciso un'altra donna - Lavrov: "No a guerra in Europa, ma stop a dominio ...Le principali notizie della ... Tgla7d del 23 aprile 2022