Terremoto a Firenze | forte scossa di magnitudo 3 7 | avvertita in tutta la Toscana

DarioNardella : Scossa di #terremoto m3.7 a 8km di profondità epicentro #Ferrone (#Firenze) . Sale operative Protezione civile alle… - EugenioGiani : Nuova scossa di #terremoto in provincia di Firenze di magnitudo tra 3.5 e 4.0. Con la sala regionale della… - SkyTG24 : #Terremoto: forte scossa di magnitudo 3.7 a Firenze, epicentro a Impruneta - BiancaRossiB : RT @zav_news: ? Una nuova scossa di #terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle ore 23.12 nella provincia di #Firenze, con epicentr… - Handwriting01 : RT @EugenioGiani: Nuova scossa di #terremoto in provincia di Firenze di magnitudo tra 3.5 e 4.0. Con la sala regionale della @ProtCivileRT… -

Il sisma si è distintamente sentito sia ai piani piani alti che bassi di molte zone della città, forte scossa di magnitudo tra 3.5 e 4 avvertita in varie province della Toscana. Continua lo sciame sismico, con la scossa registrata alle 23.12 e avvertita in tutta la provincia ...Il terremoto continua a far paura nella provincia di Firenze. Alle 23.12 di giovedì 12 è stata registrata una scossa molto forte, con una magnitudo di 3.7 a Impruneta, nel Chianti Fiorentino.Nuova scossa di terremoto in provincia di Firenze, dopo quelle che in questi giorni hanno colpito la zona di Impruneta. Un sisma di forte intensità chiaramente avvertito ...