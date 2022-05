Striscione contro Spalletti | Criscitiello | “Può succedere di tutto | vi spiego”

(Di giovedì 12 maggio 2022) L’ambiente Napoli è stato scosso dall’attacco diretto ada una frangia di tifosi organizzati. Parole dure utilizzate dai supporters, che francamente non trovano una piena motivazione. Loviene commentato anche da Micheledurante lo Speciale Calciomercato di Sportitalia. Il giornalista riprende le parole delloesposto all’esterno del Maradona, che ha preso di mira il tecnico toscano: “La Panda te la restituiamo… bast’ ca te ne vaje’. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni”. Insomma qualcosa tra i tifosi del Napoli, almeno una parte di questi, esi è definitivamente rotto ed il futuro ora è estremamente nebuloso. Napoli: il bilico il futuro di ...

I tifosi del Napoli scaricano Luciano Spalletti. Questa sera, all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona, è apparso uno striscione contro l'allenatore azzurro: 'Spalletti, la panda te la restituiamo... bast' ca te ne vaje!'. Il riferimento è al furto dell'autovettura di Spalletti avvenuto all'esterno dell'... NAPOLI - Messaggio shock a Spalletti nel piazzale del Maradona: in serata, nel bel mezzo della finale di Coppa Italia, all'esterno dello stadio è stato esposto uno striscione dal contenuto durissimo nei confronti dell'allenatore del Napoli: "16 - 10 - 21: Spalletti, la Panda te la restituiamo... Bast' ca te ne vaje!". Ovvero: basta che vai via.