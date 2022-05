Siamo nel picco basso dell’andamento oscillante del mercato delle criptovalute (Di giovedì 12 maggio 2022) Nelle oscillazioni del mercato delle criptovalute, si sta attraversando un momento particolarmente difficile per gli investitori. In questi giorni, il valore del Bitcoin è sceso ai minimi da circa due anni a questa parte: Siamo intorno ai 27mila dollari, un netto taglio rispetto ai picchi raggiunti dalla criptovaluta soltanto qualche mese fa. Ed è già febbre da investimenti. C’è chi si precipita a vendere le sue criptovalute (misura che ha un effetto pari a quello della chiusura dei recinti dopo che i buoi sono già scappati), c’è chi smette improvvisamente di fare investimenti. Si tratta di manovre che, al momento, sono dettate da azioni di pancia e che, se in passato potevano essere giustificate dalla scarsa competenza finanziaria di chi investiva nell’assoluta novità rappresentata dalle ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 12 maggio 2022) Nelle oscillazioni del, si sta attraversando un momento particolarmente difficile per gli investitori. In questi giorni, il valore del Bitcoin è sceso ai minimi da circa due anni a questa parte:intorno ai 27mila dollari, un netto taglio rispetto ai picchi raggiunti dalla criptovaluta soltanto qualche mese fa. Ed è già febbre da investimenti. C’è chi si precipita a vendere le sue(misura che ha un effetto pari a quello della chiusura dei recinti dopo che i buoi sono già scappati), c’è chi smette improvvisamente di fare investimenti. Si tratta di manovre che, al momento, sono dettate da azioni di pancia e che, se in passato potevano essere giustificate dalla scarsa competenza finanziaria di chi investiva nell’assoluta novità rappresentata dalle ...

