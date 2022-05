Secondo Raffaele Auriemma il Napoli potrebbe “punire” Fabián Ruiz (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Napoli è alle prese ancora una volta con la situazione dei contratti in scadenza. Dopo la perdita di Lorenzo Insigne a parametro zero, l’anno prossimo tra le scadenze di lusso c’è quella di Fabián Ruiz il cui contratto scadrà il 30 giugno 2023: perciò in estate sarebbe l’ultima chance per venderlo e cercare di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Ilè alle prese ancora una volta con la situazione dei contratti in scadenza. Dopo la perdita di Lorenzo Insigne a parametro zero, l’anno prossimo tra le scadenze di lusso c’è quella diil cui contratto scadrà il 30 giugno 2023: perciò in estate sarebbe l’ultima chance per venderlo e cercare di L'articolo

Advertising

LightsColours : RT @c4oscalmo: in questo nano secondo ero ricoverata al san raffaele - Giojjjjj : RT @c4oscalmo: in questo nano secondo ero ricoverata al san raffaele - RoccisanoF : RT @svimez: ??Vi aspettiamo Lunedì 16 maggio alle 17.30, sui social #SVIMEZ, con il secondo incontro promosso dalla Rivista giuridica del Me… - evandwizra : RT @c4oscalmo: in questo nano secondo ero ricoverata al san raffaele - _internelcuore_ : RT @c4oscalmo: in questo nano secondo ero ricoverata al san raffaele -