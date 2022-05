Putin è stanco dei suoi servizi segreti e dei fallimenti | in Ucraina cambia tutto

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 maggio 2022) Vladimirha trasferito aidi intelligence militare del Gru il coordinamento dell'intelligence sul teatro ucraino, togliendo all'Fsb il ruolo che ilo di sicurezza interno russo aveva mantenuto fino a ora, malgrado gli evidenti errori di analisi in vista dell'azione militare di Mosca e le teste cadute al Quinto direttorato responsabile dell'. A renderlo noto sono i due analisti russi Andrei Soldatov e Irina Borogan, che spiegano che a guidare le operazioni è Vladimir Alekseyev, primo vice direttore del Gru, coinvolto in alcuni dei più gravi attacchi diin Occidente negli ultimi anni, a partire dal tentato avvelenamento dell'ex spia Skripal a Salisbury, in Gran Bretagna, nel 2018. Alekseyev è colpito anche da sanzioni negli Stati Uniti, per il suo ruolo diretto ...