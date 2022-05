Pericolo per la Regina: ecco perché Meghan e Harry sono stati fatti fuori dal balcone (Di giovedì 12 maggio 2022) Ha suscitato un certo scalpore la decisione della Regina Elisabetta II di ‘estromettere’ Meghan e Harry dal balcone di Buckingham Palace in occasione del Giubileo di platino. In vista dell’evento che celebra i 70 anni della sovrana sul trono, Elisabetta II ha infatti confermato che sul balcone dello storico palazzo saranno presenti solo coloro che svolgono compiti per la Famiglia Reale, assieme a qualche altro parente. Niente da fare per i Sussex, che sono stati esclusi assieme al principe Andrea, travolto dai recenti scandali. Stando a quanto riportato dal Daily Star, sembra che l’intenzione dei reali sia quella di andare a formare un vero e proprio ‘anello d’acciaio’ intorno alla Regina, una sorta di schermo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 12 maggio 2022) Ha suscitato un certo scalpore la decisione dellaElisabetta II di ‘estromettere’daldi Buckingham Palace in occasione del Giubileo di platino. In vista dell’evento che celebra i 70 anni della sovrana sul trono, Elisabetta II ha inconfermato che suldello storico palazzo saranno presenti solo coloro che svolgono compiti per la Famiglia Reale, assieme a qualche altro parente. Niente da fare per i Sussex, cheesclusi assieme al principe Andrea, travolto dai recenti scandali. Stando a quanto riportato dal Daily Star, sembra che l’intenzione dei reali sia quella di andare a formare un vero e proprio ‘anello d’acciaio’ intorno alla, una sorta di schermo ...

Advertising

giuliainnocenzi : Più di 800.000 spettatori e oltre il 6% di share. Ieri a #Dilemmi abbiamo potuto informare il pubblico sul pericolo… - NicolaPorro : Il pericolo maggiore per gli #Usa è un asse, economico, tra #Mosca e…???? - borghi_claudio : Aggredire chi ha un'idea che non corrisponde alla nostra è la maniera peggiore per convincerlo. Stessa cosa, specul… - parco5terre : RT @Federparchi: #SpecieAliene invasive, un pericolo per la #biodiversita’. Ne discutiamo il 25 maggio alla Riserva Tevere Farfa https://t.… - AntonioDesiena1 : @Animal_Genocide Vanno tolti alle famiglie, hanno già dimostrato di rappresentare un pericolo per sé stessi e gli a… -