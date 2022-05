Osimhen: "Siano delusi per non aver vinto lo Scudetto. Spalletti è un maestro" (Di giovedì 12 maggio 2022) Osimhen: "Scudetto grande rimpianto, Spalletti è un maestro" Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato importanti dichiarazioni a 'Radio Kiss Kiss Napoli', emittente ufficiale del Napoli. Queste el sue parole Il bilancio di Osimhen: "Champions obiettivo centrato" "Per me è un grande onore aver raggiunto la qualificazione alla Champions insieme ai miei compagni. Siamo molto felici di poterci misurare nella più grande competizione per club europea perché era il nostro traguardo principale quest'anno e di aver fatto felici i nostri tifosi, ma capiamo anche che Siano delusi per non aver vinto lo Scudetto. Noi lo siamo più di loro perché sapevamo di ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 12 maggio 2022): "grande rimpianto,è un" Victor, attaccante del Napoli, ha rilasciato importanti dichiarazioni a 'Radio Kiss Kiss Napoli', emittente ufficiale del Napoli. Queste el sue parole Il bilancio di: "Champions obiettivo centrato" "Per me è un grande onoreraggiunto la qualificazione alla Champions insieme ai miei compagni. Siamo molto felici di poterci misurare nella più grande competizione per club europea perché era il nostro traguardo principale quest'anno e difatto felici i nostri tifosi, ma capiamo anche cheper nonlo. Noi lo siamo più di loro perché sapevamo di ...

