Oma Akatugba | ' ' Per me Osimhen giocherà altrove l' anno prossimo Il calcio è anche business' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 12 maggio 2022): "Secondo me le offerte sono arrivate e credo siano alte possibilità che dica addio al Napoli" A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete", è intervenuto Oma, giornalista e amico di, attuale attacacnte del Napoli. Queste la sue parole: "Victor sta bene. Ha sfruttato il tempo libero per rilassarsi, per mettere in ordine il suo stato mentale perché per qualche giorno è stato davvero molto negativo. Il suo obiettivo era ottenere qualcosa di importante con il Napoli e il fatto di non esserci riuscito gli ha creato grande amarezza e disagio. Voci di mercato? Secondo me delle offerte ci sono già: sono quelle del Mster United e il Newcastle. Per quanto ne so io, non corrispondono ancora al desiderio di De Laurentiis, però sappiamo che il Napoli è un club "veditore". ...