Notizia confermata, addio Bayern Monaco: nuova squadra per Lewandowski (Di giovedì 12 maggio 2022) Notizia confermata dalla Germania: Lewandowski non sarà più un giocatore del Bayern Monaco. Da diversi giorni le voci si rincorrono sul possibile addio, i tifosi alla ricerca di conferme ne han trovata una in più. Lewandowski-Bayern-Monaco L’indiscrezione arriva proprio dalla Germania, è Sky Sport De a riportare la volontà del polacco di non rinnovare il proprio contratto con i bavaresi con scadenza 2023. Alla base della decisione dell’attaccante esisterebbe la concreta offerta del Barcellona, club fortemente gradito dal giocatore che sarebbe entusiasta di questa nuova esperienza spagnola. Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022)dalla Germania:non sarà più un giocatore del. Da diversi giorni le voci si rincorrono sul possibile, i tifosi alla ricerca di conferme ne han trovata una in più.L’indiscrezione arriva proprio dalla Germania, è Sky Sport De a riportare la volontà del polacco di non rinnovare il proprio contratto con i bavaresi con scadenza 2023. Alla base della decisione dell’attaccante esisterebbe la concreta offerta del Barcellona, club fortemente gradito dal giocatore che sarebbe entusiasta di questaesperienza spagnola.

Advertising

NicolaCiprotti : @barbarab1974 Se confermata, non gioite della notizia: il regime dirà che sono i sintomi, o i postumi, del sedicent… - pace_e_biscotti : @underoostom Sembra di sì (notizia non confermata per ora) - Fgiacomozzi : Notizia confermata! Un importante passo di riavvicinamento a #bitcoin della Cina! GO ???? GO - itsSIRactually : Daniel sicuramente, non so se la notizia su Max sia confermata o meno ma non mi stupirebbe perché domenica è sceso… - a_lambardi : @afrodite1969 @AStramezzi @a_meluzzi Purtroppo notizia non confermata -