Nella lotta salvezza comanda l'incertezza: tutti gli scenari per restare in Serie A (Di giovedì 12 maggio 2022) Nessuna squadra retrocessa a 180 minuti dalla fine della stagione. In Serie A non succedeva dalla stagione 2013-14, quando la classifica alla... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022) Nessuna squadra retrocessa a 180 minuti dalla fine della stagione. InA non succedeva dalla stagione 2013-14, quando la classifica alla...

Advertising

SkyTG24 : “Vengo dagli Stati Uniti dove i colleghi sono terrorizzati perché quello che sta succedendo nella lotta contro ques… - GiovaQuez : Solovyev: 'Nel giorno della vittoria non ricordiamo solo i caduti della II guerra mondiale ma anchei caduti nella… - GiovaQuez : E, pensate un po', è stata proprio l'invasione russa dell'Ucraina a mettere fine agli esperimenti. A quel punto gli… - dacicus22 : @topolinesco1 Il mio non era un augurio ma un consiglio. L'augurio sarebbe quello di andare a trovarti un obbiettiv… - cmdotcom : Nella lotta salvezza comanda l'incertezza: tutti gli scenari per restare in Serie A -