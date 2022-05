MotoGP, Aleix Espargaro: “Mi diverto guidando questa moto; proverò la nuova frizione, vogliamo ridurre il gap” (Di giovedì 12 maggio 2022) Giornata di vigilia per i piloti del motomondiale 2022: domani, venerdì 13 maggio, comincerà il Gran Premio di Francia 2022 presso il circuito Bugatti di Le Mans. Prove libere, qualifiche e poi l’attesissima gara (in programma domenica) dove si tireranno le somme dell’intero GP. Come da tradizione, si è svolta quest’oggi la conferenza piloti che ha visto protagonisti, tra gli altri, anche lo spagnolo della Aprilia Aleix Espargaro, reduce da un buon momento di forma e risultati positivi accumulati nei precedenti Gran Premi in questa stagione. In vista del weekend in territorio transalpino, in quel di Le Mans, Espargaro sa di avere del potenziale per continuare a raggiungere buoni risultati, senza però tralasciare la variabile del meteo: “La prima parte della stagione è stata molto positiva, mi ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Giornata di vigilia per i piloti delmondiale 2022: domani, venerdì 13 maggio, comincerà il Gran Premio di Francia 2022 presso il circuito Bugatti di Le Mans. Prove libere, qualifiche e poi l’attesissima gara (in programma domenica) dove si tireranno le somme dell’intero GP. Come da tradizione, si è svolta quest’oggi la conferenza piloti che ha visto protagonisti, tra gli altri, anche lo spagnolo della Aprilia, reduce da un buon momento di forma e risultati positivi accumulati nei precedenti Gran Premi instagione. In vista del weekend in territorio transalpino, in quel di Le Mans,sa di avere del potenziale per continuare a raggiungere buoni risultati, senza però tralasciare la variabile del meteo: “La prima parte della stagione è stata molto positiva, mi ...

