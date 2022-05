Meteo, le previsioni in Campania di giovedì 12 maggio 2022 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, giovedì 12 maggio 2022. Avellino – Giornata calda e soleggiata sull’intera Irpinia. Il sole sarà protagonista indiscusso, accompagnato da un vento di Ponente con intensità di 13 km/h, portando raffiche fino a 24 km/h. Ne risentiranno le temperature che saranno comprese tra 11°C e 24°C. Benevento – Cielo sereno e sole nella giornata che attende i sanniti. Esplode il bel tempo, in una giornata caratterizzata da venti che saranno prevalentemente moderati e soffieranno da ponente con intensità di 13 km/h. Possibili raffiche fino a 24 km/h. Temperature in aumento, un primo assaggio di estate con il termometro che oscillerà tra 12°C e 27°C. Caserta – Qualche timida nuvola di mattina e in serata, ma la giornata ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,12. Avellino – Giornata calda e soleggiata sull’intera Irpinia. Il sole sarà protagonista indiscusso, accompagnato da un vento di Ponente con intensità di 13 km/h, portando raffiche fino a 24 km/h. Ne risentiranno le temperature che saranno comprese tra 11°C e 24°C. Benevento – Cielo sereno e sole nella giornata che attende i sanniti. Esplode il bel tempo, in una giornata caratterizzata da venti che saranno prevalentemente moderati e soffieranno da ponente con intensità di 13 km/h. Possibili raffiche fino a 24 km/h. Temperature in aumento, un primo assaggio di estate con il termometro che oscillerà tra 12°C e 27°C. Caserta – Qualche timida nuvola di mattina e in serata, ma la giornata ...

