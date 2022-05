Mercato Milan, Deulofeu può essere il rinforzo a destra (Di giovedì 12 maggio 2022) Come noto, il Milan cerca un esterno destro sul Mercato e Deulofeu può tornare davvero. Berardi la prima alternativa. Le ultime. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 12 maggio 2022) Come noto, ilcerca un esterno destro sulpuò tornare davvero. Berardi la prima alternativa. Le ultime.

Advertising

AntoVitiello : Squadra e società: ambiente #Milan compatto per questo finale importantissimo. Unico pensiero. Sul mercato e sulla… - FBiasin : A prescindere da come andrà a finire il campionato (aspetto ovviamente non irrilevante), #Pioli ha già un grande me… - infoitsport : Mercato Milan, Pellegatti: “Deulofeu in uscita dall’Udinese, può interessare” - Alepigna_ : @teo_acm @alfonso19832 A 3 giornate dalla fine, il Milan é primo in classifica senza neanche essersi rinforzato nel… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Siamo ancora LIVE con CHIAMA MILAN ???? In studio @EnriBoiani e @SimoneCristao Le ripercussioni della Coppa Italia sul… -