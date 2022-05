Mazara del Vallo ultraveloce con WindTre (Di giovedì 12 maggio 2022) Mazara DEL Vallo – WindTre continua ad estendere i servizi in fibra ultrabroadband sul territorio nazionale e porta la rete di Open Fiber a Mazara del Vallo, importante centro turistico e commerciale della Sicilia. WindTre conferma il proprio impegno nel collaborare al superamento del digital divide – uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità – con l’obiettivo di espandere, in tutto il territorio nazionale, la tecnologia in fibra ottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Per Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di WindTre: “L’arrivo della super fibra FTTH a Mazara del Vallo offre a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 12 maggio 2022)DELcontinua ad estendere i servizi in fibra ultrabroadband sul territorio nazionale e porta la rete di Open Fiber adel, importante centro turistico e commerciale della Sicilia.conferma il proprio impegno nel collaborare al superamento del digital divide – uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità – con l’obiettivo di espandere, in tutto il territorio nazionale, la tecnologia in fibra ottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Per Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di: “L’arrivo della super fibra FTTH adeloffre a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle ...

Advertising

Lopinionista : Mazara del Vallo ultraveloce con WindTre - savesantino : @matteosalvinimi Inizia il suo viaggio: sagra della porchetta di Ariccia, sagra del casatiello a Napoli, sagra dei… - Tp24it : La Chiesa di San Nicolò Regale a Mazara del Vallo - 06Mala1980 : RT @GiovannettiSofi: ???? Per favore, condividi per aiutare a trovare #DenisePipitone ?? È stata rapita a Mazara Del Vallo (Sicilia, Italia… - mcsalas1 : RT @GiovannettiSofi: ???? Per favore, condividi per aiutare a trovare #DenisePipitone ?? È stata rapita a Mazara Del Vallo (Sicilia, Italia… -