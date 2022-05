Le auto una sull'altra, a Roma la Tangenziale Est va in tilt (Di giovedì 12 maggio 2022) Un furgone e due automobili coinvolte in una carambola. E' avvenuto lungo la Tangenziale Est a Roma all'altezza del Ponte delle Valli. Una delle auto si è impennata ed è finita sul tettuccio delle altre. Fortunatamente nessuno dei conducenti o passeggeri è rimasto ferito nell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco. Le autorità hanno provveduto a deviare il traffico e le conseguenze sulla mobilità dell'intera area sono durate per molte ore Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Un furgone e duemobili coinvolte in una carambola. E' avvenuto lungo laEst aall'altezza del Ponte delle Valli. Una dellesi è impennata ed è finita sul tettuccio delle altre. Fortunatamente nessuno dei conducenti o passeggeri è rimasto ferito nell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco. Lerità hanno provveduto a deviare il traffico e le conseguenzea mobilità dell'intera area sono durate per molte ore

Advertising

SerieA : Tutto pronto per la Finale #CoppaitaliaFrecciarossa di stasera! KINTO è Mobility Provider della Lega @SerieA con un… - rtl1025 : In coma dall'incidente d'auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in #Ucraina, una 16enne ricovera… - Michela17686153 : RT @Michela17686153: Ucraina, giornalista Mariupol: 'Spari contro la nostra auto al posto di blocco, una bimba colpita in faccia' 'Viaggiav… - ilio0108 : @boni_castellane Con tutto il rispetto, questo è l’atteggiamento intellettuale, auto compiaciuto e crepuscolare di… - pieromerola : RT @AlekosPrete: Il video diffuso dalla @CNN mostra due soldati russi sparare alla schiena a due civili in una concessionaria auto vicino a… -