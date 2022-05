Largo Irpinia, strappa catenina dal collo e tenta fuga: 30enne arrestato (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – Ieri pomeriggio una pattuglia della Polizia di Roma Capitale ha arrestato un cittadino di nazionalità algerina di 30 anni: gli agenti del V Gruppo Prenestino, durante un normale controllo su via Prenestina, all’altezza di Largo Irpinia, hanno visto l’uomo aggredire un signore di 65 anni strappandogli dal collo una catenina e tentando di darsi alla fuga. Bloccato, il trentenne è stato arrestato e questa mattina, nel corso del processo con rito direttissimo, dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria dei reati di furto con strappo, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – Ieri pomeriggio una pattuglia della Polizia di Roma Capitale haun cittadino di nazionalità algerina di 30 anni: gli agenti del V Gruppo Prenestino, durante un normale controllo su via Prenestina, all’altezza di, hanno visto l’uomo aggredire un signore di 65 annindogli dalunando di darsi alla. Bloccato, il trentenne è statoe questa mattina, nel corso del processo con rito direttissimo, dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria dei reati di furto con strappo, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. (Agenzia Dire)

