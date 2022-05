Kylian Mbappe, frenata nella trattativa col Real Madrid (Di giovedì 12 maggio 2022) Come scrive la Gazzetta dello Sport infatti, sembra che la madre - agente del classe 1998 abbia chiesto per se una commissione di 100 milioni di euro, troppi persino per Florentino Perez. Inoltre, il ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 12 maggio 2022) Come scrive la Gazzetta dello Sport infatti, sembra che la madre - agente del classe 1998 abbia chiesto per se una commissione di 100 milioni di euro, troppi persino per Florentino Perez. Inoltre, il ...

