Inter, Perisic si allontana. Rinnovo in bilico (Di giovedì 12 maggio 2022) Ivan Perisic Milano, 12 maggio 2022 - In fulmine a squarciare il cielo sopra Roma a pochi istanti dal trionfo in Coppa Italia dell'Inter. Ivan Perisic , determinante con una doppietta, ha lanciato un ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) IvanMilano, 12 maggio 2022 - In fulmine a squarciare il cielo sopra Roma a pochi istanti dal trionfo in Coppa Italia dell'. Ivan, determinante con una doppietta, ha lanciato un ...

Advertising

Inter : Ivan Perišic (IPA: [i?an peri?it?]; Spalato, 2 febbraio 1989) è un calciatore croato, centrocampista o attaccante d… - Inter : ?? | PERISIC 107'- In ritardo perchè #Perisic non ci ha lasciato il tempo di postare #JuventusInter 2?? - 4??… - Inter : ? | ANCORAAAAAAAAAAAAAAAAAA 101'- Mancino clamoroso di #Perisic, e sono 4! #JuventusInter 2?? - 4??… - Ilarya94 : RT @juventusfc: FT | Triplice fischio. All’Olimpico è decisiva la doppietta di Perisic ai supplementari. Complimenti all'@Inter per la vit… - divanauta : @FDimarco @Inter Grande #Dimarco lo scatto che hai fatto nel supplementare con assist a #Perisic resterà nella storia -